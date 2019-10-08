08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alanyaspor maçında Ljajic'in yerine girerek 10 numara bölgesinde oynayan ve çoğu zaman Burak Yılmaz'la ikili santrfor pozisyonuna dönen Diaby'nin performansı Malili oyuncunun Ljajic'i keseceğinin işareti. Maç içinde yalnızları oynayan ve pas alışverişi yapacak oyuncu dahi bulamayan Burak'ın, Diaby oyuna girdikten ve kendisine yakın oynadıktan sonra pozisyonların artması da Adem Ljajic'in yedeğe çekileceğinin bir diğer göstergesi. Milli aradan sonra deplasmanda oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında Burak-Diaby ikilisinin sahaya sürülmesi ve Diaby'nin hem 10 numara hem de Burak'ın yanında ikinci santrfor gibi oynaması Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni formatı olacak.
DORUKHAN TOKÖZ'ÜN YERİNİ OĞUZHAN ÖZYAKUP DOLDURACAK
Tecrübeli teknik adamın takım içinde yapacağı diğer değişiklik ise Dorukhan'ın sakatlığı ile mecburi hale geldi.
Orta sahayı Atiba, Dorukhan ve Oğuzhan üçlüsünden ikisini oynatarak kuran Avcı, ilk tercih olarak Atiba ve Dorukhan'ı kullanıyordu. Genç futbolcunun dizinden ağır bir sakatlık geçirmesiyle 8 numara pozisyonu için Oğuzhan'dan başka alternatifi kalmayan Avcı, bundan sonraki maçlarda Oğuzhan'ı sürekli 11'e koyacak. Oğuzhan'dan çok daha yüksek performans bekleyen tecrübeli teknik adamın, milli arada deneyimli oyuncu ile özel konuşmalar yaparak beklentilerini anlatması ve futbolcudan daha fazla sorumluluk almasını istemesi kaçınılmaz duruyor.
Diaby ve Oğuzhan'ın yanı sıra son iki maçtaki performansıyla Abdullah Avcı'nın gözüne giren ve uzun aradan sonra taraftarlarca alkışlanan Lens'in de sürekli olarak forma giymesinin önü açılmış durumda. Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenenin altında kalan Boyd ile kıyaslandığında, Lens formaya her zaman bir adım yakın duruyor.
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