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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta 4 isim Fenerbahçe derbisinde yok, Colley şüpheli! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta 4 isim Fenerbahçe derbisinde yok, Colley şüpheli!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Rosier, Masuaku, Rashica ve Yakup Arda'nın mücadelede forma giyemeyeceği, sakatlığı bulunan Colley'in ise son durumunun maç günü netleşeceği belirtildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:42
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        4 isim derbide yok, Colley şüpheli!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor. Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

        DÖRT İSİM YOK, COLLEY ŞÜPHELİ

        Öte yandan tedavileri devam eden futbolculardan Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacaklar.

        Ayrıca dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ dizinde rotasyonel yaralanma yaşayan Omar Colley’in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan Colley’in, Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecek.

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