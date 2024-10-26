Beşiktaş'ta 3 isim son idmana katılmadı!

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında zirve yarışını yakından ilgilendirecek karşılaşmada Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Derbi için hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista son idmana katılmadı.

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HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç, 3 futbolcunun son durumları aktardı...

"MERT GÜNOK'UN OYNAMASI ÇOK ZOR" Beşiktaş'ta sakatlıkları süren isimlerde sorun devam ediyor. Bu 3 ismin tedavisine devam ediyor ama durumları birbirinden farklı. Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un Galatasaray maçında forma giymesinin 'çok zor' olarak ifade ediliyor. Tedavisi biraz daha sürecek.

"PAULISTA'NIN SÜRECİ UZAYABİLİR" Gaziantep FK maçının ilk yarısında sakatlanan Gabriel Paulista, uzun sürecek bir tedavi süreci geçirdi. Bireysel olarak çalışmalara başlasa da henüz takımla antrenmanlara katılamadı. Galatasaray derbisinde oynama ihtimali düşük. Paulista'nın derbiye yetişmesi bekleniyordu ama süreci uzayacak gibi görünüyor.

"RASHICA DERBİDE OYNAYABİLİR" Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Rashica'nın oynama ihtimali yüksek. Lyon maçında oynamadı ama derbide oynamasını bekliyoruz. Rashica'nın sahada olmasının diğerlerine göre bir adım olduğunu ifade edebiliriz. Son idmanda 3 ismin durumu yakından takip edilecek. 🦅 Beşiktaş'ta derbi öncesi; Paulista, Rashica, Mert Günok antrenmana katılmadı!



🎙️ Konuyla ilgili detayları @ogzhngenc aktardı. pic.twitter.com/xPQO2ZOf8f — HT Spor (@HTSpor) October 26, 2024