Beşiktaş'ta 3 isim öne çıkıyor
Beşiktaş'ta Aboubakar, Muleka ve Salih performanslarıyla göz dolduruyor. Üç oyuncu, Avrupa'da da hücum hattında takımlarını sırtlıyor
- 1
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü ön eleme turunda Neftçi Bakü’yü 3-1 yendi. Karşılaşmada siyah beyazlı ekibin ilk golü Aboubakar'dan geldi.
- 2
Hazırlık kampının yıldızı olan Aboubakar yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta da 3 kez fileleri sarsarak iyi bir başlangıç yaptı.
- 3
Salih Uçan da Neftçi galibiyetinin mimarlarından oldu. 29 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada 1 gol, 1 asist ile takımına katkı sağlarken diğer golün de hazırlayıcısı oldu.
-
- 4
Salih Uçan, yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
- 5
Beşiktaş’ta geçen sezon bekleneni veremeyen Jackson Muleka da bu sezona farklı bir başlangıç yaptı. Demokratik Kongolu futbolcu hazırlık maçlarında 3 gol atmıştı.
- 6
Muleka ilk 3 resmi maçtaki performansıyla da bu grafiği sürdürdü. Demokratik Kongolu futbolcu, 2 kez fileleri sarsarken dinamizmiyle rakip savunmaları da zorladı.
-