Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi!

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu... Siyah-beyazlı yönetim, listesinin ilk sırasında yer alan Şenol Güneş ile el sıkıştı.

Tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmede 1,5+1 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.