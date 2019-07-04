04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde bulunan akasya ağacının çevresindeki toprağın kalktığını fark eden vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Yaklaşık 50 yaşında olduğu iddia edilen ağaç, ekipler gelmeden, kökünden kırılarak devrildi. Bir binanın girişindeki iki lokantanın üzerine düşen ağaç, 2'nci kattaki bir dairenin de penceresine zarar verdi. Ağaç düşerken lokantalardan birinde oturan müşteriler ve çalışanlar kaçarak kendilerini kurtardı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı. Kökünün çürüdüğü belirlenen ağaç, elektrikli testereyle kesilerek kaldırıldı.
Ağacın devrilme anına tanıklık eden esnaf Numan Karaoğlu, "Arkadaşla oturuyorduk. Ben devamlı burada, dükkanın önünde oturduğum için toprağın kalktığını gördüm. Yandaki dükkan sahibini yetkililere haber verin diye uyardım. 1 - 1.5 saat sonra kendi kendine devrildi. Daha önce de belirtileri vardı. Daha önce de kökünün bulunduğu alandaki taşlar da kalkmıştı. Sabahleyin de köşesi kalkmıştı. Toprağın 5-10 santimetre kalktığını gördüm. Hemen belediyeyi aradık. Tabii onların da yapacak bir şeyi yok. Daha önceden Büyükşehir Belediyesini aramıştık. Büyükşehir Belediyesi 'Beşiktaş Belediyesini arayın' dedi. Beşiktaş Belediyesi de 'Büyükşehir Belediyesini arayın' dedi. Herhangi bir sonuç alamadık. Yandaki lokantada 2 müşteri vardı. Ağaç devrilirken onlar da, ben de kaçtım" dedi.
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