Beşiktaş, Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini 18 maça çıkardı. Kartal söz konusu müsabakalarda 14 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, Süper Lig’deki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 23. haftasında Sivasspor’a karşı yaşamıştı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de en uzun yenilmezlik serisini ise Teknik direktör Mircea Lucescu önderliğinde 2002-2003 sezonunun 1. ve 27. haftaları arasında 26 maç ile elde etmişti.