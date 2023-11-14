Beşiktaş Süleyman Seba anısına Sakaryaspor ile hazırlık maçı oynayacak
Milli maç arasını iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile hazırlık karşılaşması oynayacak.
Giriş: 14.11.2023 - 16:32 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:32
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba anısına oynanacak müsabaka 19 Kasım tarihinde Süleyman Seba'nın memleketi olan Sakarya'da, Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.