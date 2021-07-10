Beşiktaş, Şükrü Gülesin'i andı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Efsane futbolcularımızdan Şükrü Gülesin'i vefatının 44. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Şükrü Gülesin, Beşiktaş forması giydiği 10 yılda 3 Milli Küme, 6 İstanbul Ligi, ikişer İstanbul Kupası ve Başbakanlık Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.