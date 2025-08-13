Beşiktaş, St. Patrick's maçına hazır
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunun rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turun rövanşında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştığı öğrenildi.
Tedavilerine devam edilen Fahri Kerem Ay ve Jean Onana, antrenmana katılmadı.