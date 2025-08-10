Habertürk
        Galatasaray
        GS
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Tümosan Konyaspor
        KON
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Beşiktaş, St. Patrick's maçının hazırlıklarına başladı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, St. Patrick's maçının hazırlıklarına başladı

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

        Giriş: 10.08.2025 - 14:01 Güncelleme: 10.08.2025 - 14:01
        Beşiktaş, St. Patrick's hazırlıklarına başladı
        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 14 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's ile sahasında oynayacağı 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah başladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

        Siyah-beyazlılar, St. Patrick's karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Habertürk Anasayfa