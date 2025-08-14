Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş-St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş-St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. İrlanda deplasmanın oynanan ilk maçı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinde skor avantajını koruyup adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kalırken, Beşiktaş-St. Patrick's maçı saati ve mücadelenin yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Beşiktaş-St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-St. Patrick's maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 18:25 Güncelleme: 14.08.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş-St. Patrick's maçı HT Spor canlı izle... Beşiktaş-St. Patrick's maçı için geri sayım başladı. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Antonio Nobre düdük çalacak. Beşiktaş, turu geçmesi halinde play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da 255 karşılaşmada 96 galibiyet alırken, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. Peki, "Beşiktaş-St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-St. Patrick's maçı canlı izle ekranı...

        • 2

          BEŞİKTAŞ-ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş-St. Patrick's maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

          Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.

        • 3

          BEŞİKTAŞ-ST. PATRİCK'S MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          HT SPOR TV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

          Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.

          İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.

          Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.

          Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.

        • 5

          BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

          Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.

          Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

          Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.

          Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

        • 6

          HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR

          Uydu Bilgileri

          42° Doğu Uydusu, Batı Beam

          Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

          Sembol Oranı: 30000

          Yayıncı Platformlar

          Digitürk: Kanal 75

          D-Smart: Kanal 79

          Tivibu: Kanal 87

          Kablo TV: Kanal 227

          Turkcell TV+

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        14 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Habertürk Anasayfa