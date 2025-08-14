Beşiktaş-St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. İrlanda deplasmanın oynanan ilk maçı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinde skor avantajını koruyup adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kalırken, Beşiktaş-St. Patrick's maçı saati ve mücadelenin yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Beşiktaş-St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-St. Patrick's maçı muhtemel 11'leri...
Beşiktaş-St. Patrick's maçı HT Spor canlı izle... Beşiktaş-St. Patrick's maçı için geri sayım başladı. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Antonio Nobre düdük çalacak. Beşiktaş, turu geçmesi halinde play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da 255 karşılaşmada 96 galibiyet alırken, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. Peki, "Beşiktaş-St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-St. Patrick's maçı canlı izle ekranı...
BEŞİKTAŞ-ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-St. Patrick's maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.
Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.
BEŞİKTAŞ-ST. PATRİCK'S MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.
İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.
Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.
Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.
Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.
HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR
Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
Yayıncı Platformlar
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+
