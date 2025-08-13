Habertürk
        Beşiktaş - St. Patrick's maçı HT Spor'da!

        Beşiktaş - St. Patrick's maçı HT Spor'da!

        Beşiktaş'ın Avrupa serüveni heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip. İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek. Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

        13.08.2025 - 11:13
        • 1

          Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

          İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

        • 2

          ABRAHAM, İLK MAÇTA "HAT TRİCK" YAPTI

          Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, St. Patrick's ile oynanan ilk maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

          Karşılaşmanın ilk yarısında, 29 dakikada üç gol bularak "hat trick" yapan Abraham, taraftarlarından tam not aldı.

          Bu sezon oynadığı 3 maçta 4 gol kaydeden İngiliz futbolcu, St. Patrick's ile oynanacak rövanşta da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in en büyük kozlarından biri.

        • 3

          BEŞİKTAŞ TAM KADRO

          Siyah-beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

          Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

        • 4

          BEŞİKTAŞ, NASIL TUR ATLAR?

          Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.

          İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.

          Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.

          Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.

        • 5

          BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇMESİ HALİNDE RAKİPLERİ BELLİ OLDU

          Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.

          Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

          Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.

          Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

