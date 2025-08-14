Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Beşiktaş - St. Patrick's maçı hangi kanalda? HT Spor canlı izle - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - St. Patrick's maçı hangi kanalda? HT Spor canlı izle

        Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor, yayınlarına tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş'ın Avrupa serüveni heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak. İşte HT Spor'un güncel canlı yayın linki, uydu frekansı ve tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 09:25 Güncelleme: 14.08.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        HT SPOR CANLI İZLE
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

        İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

        HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

        Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri

        HT SPOR CANLI
        REKLAM

        Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:

        Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

        Digitürk: 75. Kanal

        D-Smart: 79. Kanal

        Tivibu: 87. Kanal

        Kablo TV: 227. Kanal

        TV+ : 73. Kanal

        BEŞİKTAŞ, NASIL TUR ATLAR?

        Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.

        İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.

        Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.

        Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.

        REKLAM

        BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇMESİ HALİNDE RAKİPLERİ BELLİ OLDU

        Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.

        Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.

        Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Trump yanıt arıyor: "Putin'de ne değişti?"
        Trump yanıt arıyor: "Putin'de ne değişti?"
        Göreve iade edilen memurun vergisi
        Göreve iade edilen memurun vergisi
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Üzerine çocuk düştü
        Üzerine çocuk düştü
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'e anlattı
        Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'e anlattı
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Habertürk Anasayfa