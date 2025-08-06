Beşiktaş St. Patrick's deplasmanında avantaj peşinde

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek. Mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

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Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek sezona başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmandaki ilk maçta iyi bir sonuç olarak rövanş için avantaj yakalamak istiyor.

HEDEF: SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 2025-2026 sezonunun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle sezona giren siyah-beyazlılar, İrlanda deplasmanında galibiyet arayacak.

Ortaya konulan oyundan dolayı eleştirilerin merkezinde olan Ole Gunnar Solskjaer ve siyah-beyazlı futbolcular, St. Patrick's'i yenerek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

GEDSON VE SEMİH AYRILDI Beşiktaş'ta geride kalan haftada iki ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı takımın genç forveti Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralandı. Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ise Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Gedson, Shakhtar ile oynanan ilk maçta forma giyerken, Semih ise iki karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olmuştu. Öte yandan uzun bir süredir formasından uzak kalan Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ise bir başka Rus takımı Dinamo Moskova'ya katıldı. ST. PATRICK'S İKİ RAKİBİNİ SAF DIŞI BIRAKTI İrlanda ekibi St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi'ne ilk turdan itibaren başladı. Birinci turda Litvanya ekibi Hegelmann'ı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen St. Patrick's, ikinci turda Estonya takımı Kalju ile eşleşti. Rakibini sahasındaki ilk maçta 1-0 yenen İrlanda temsilcisi, rövanşta normal süresini 2-1 geride tamamladığı karşılaşmanın uzatma devresinde 1 gol daha bularak avantajı eline aldı. St. Patrick's, deplasmanda 2-2 berabere biten mücadelenin ardından adını 3. eleme turuna yazdırdı.