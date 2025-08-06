Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş St. Patrick's deplasmanında avantaj peşinde - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş St. Patrick's deplasmanında avantaj peşinde

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 3. eleme turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's ile 7 Ağustos Perşembe günü (yarın) deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 16:10 Güncelleme: 06.08.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, İrlanda'da avantaj peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

        İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek. Mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

        Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek sezona başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmandaki ilk maçta iyi bir sonuç olarak rövanş için avantaj yakalamak istiyor.

        HEDEF: SEZONUN İLK GALİBİYETİ

        Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 2025-2026 sezonunun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

        REKLAM

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle sezona giren siyah-beyazlılar, İrlanda deplasmanında galibiyet arayacak.

        Ortaya konulan oyundan dolayı eleştirilerin merkezinde olan Ole Gunnar Solskjaer ve siyah-beyazlı futbolcular, St. Patrick's'i yenerek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

        GEDSON VE SEMİH AYRILDI

        Beşiktaş'ta geride kalan haftada iki ayrılık yaşandı.

        Siyah-beyazlı takımın genç forveti Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralandı. Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ise Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu.

        Gedson, Shakhtar ile oynanan ilk maçta forma giyerken, Semih ise iki karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olmuştu.

        Öte yandan uzun bir süredir formasından uzak kalan Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ise bir başka Rus takımı Dinamo Moskova'ya katıldı.

        ST. PATRICK'S İKİ RAKİBİNİ SAF DIŞI BIRAKTI

        İrlanda ekibi St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi'ne ilk turdan itibaren başladı.

        Birinci turda Litvanya ekibi Hegelmann'ı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen St. Patrick's, ikinci turda Estonya takımı Kalju ile eşleşti.

        Rakibini sahasındaki ilk maçta 1-0 yenen İrlanda temsilcisi, rövanşta normal süresini 2-1 geride tamamladığı karşılaşmanın uzatma devresinde 1 gol daha bularak avantajı eline aldı. St. Patrick's, deplasmanda 2-2 berabere biten mücadelenin ardından adını 3. eleme turuna yazdırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak
        Habertürk Anasayfa