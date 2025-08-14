Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş-St. Patrick's CANLI İZLE | Beşiktaş-St. Patrick's HT SPOR canlı izleme ekranı ile anlık, kesintisiz, ücretsiz, naklen, reklamsız izle

        Beşiktaş-St. Patrick's maçı HT Spor'da canlı olarak yayınlanacak! HT Spor Beşiktaş-St. Patrick's maçı canlı izleme ekranı

        Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. 14 Ağustos 2025 Perşembe bugün saat 21.00'de oynanacak maç, HT Spor kanalından canlı ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Beşiktaş'ın tam kadro çıkacağı maç öncesinde muhtemel 11 ve siyah beyazlıların turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakipleri de belli oldu. Peki, Beşiktaş-St. Patrick's maçı nereden izlenir? İşte, Beşiktaş-St. Patrick's maçı canlı ve anlık olarak izleyebileceğiniz HT Spor canlı izleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 14:50 Güncelleme: 14.08.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Maç, HT Spor ekranlarından canlı ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Muhtemel 11'lerin belli olduğu heyecanlı karşılaşma için Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Çok iyi hazırlandık ve yarınki maça hazırız." ifadelerini kullanmıştı. İşte, Beşiktaş-St. Patrick's maçına dair tüm detaylar ve HT Spor Beşiktaş-St. Patrick's maçı canlı izleme ekranı...

        • 2

          BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇINI KİM YÖNETECEK, HAKEM BELLİ Mİ?

          Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.

        • 4

          BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI NEREDEN YAYINLANIYOR, CANLI OLARAK NEREDEN İZLENİR?

          14 Ağustos 2025 Perşembe bugün saat 21.00'de oynanacak maç, HT Spor kanalından canlı ve anlık olarak izlenebilecek. İsteyen futbolseverler, HT Spor Youtube kanalı üzerinden de maçı canlı ve kesinsitiz olarak izleyebilir.

          HT SPOR BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          HT SPOR BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI YOUTUBE CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

          Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri;

          Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

          Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

          Sembol Oranı: 30000

          HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar

          Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

          Digitürk: 75. Kanal

          D-Smart: 79. Kanal

          Tivibu: 87. Kanal

          Kablo TV: 227. Kanal

          TV+ : 73. Kanal

          HT SPOR BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          HT SPOR BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI YOUTUBE CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          Beşiktaş: Mert, Jurasek, Emirhan, Paulista, Svensson, Orkun, Demir Ege, Muçi, Rafa Silva, Arroyo, Abraham

          St Patrick's: Anang, McClelland, Grivosti, Redmond, McLaughlin, Leavy, Lennon, Forrester, Power, Melia, Mulraney

        • 7

          BEŞİKTAŞ, NASIL TUR ATLAR?

          Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.

          İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.

          Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.

          Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.

        • 8

          BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇMESİ HALİNDE RAKİPLERİ BELLİ OLDU

          Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.

          Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

          Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.

          Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Konutların yarısına yakınının deprem sigortası yok
        Konutların yarısına yakınının deprem sigortası yok
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Habertürk Anasayfa