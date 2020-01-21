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Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, hücumda ve savunmada kötü performans sergiledi. Ligde 28 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 24 gol gördü. Bu istatistiğiyle averajda artı 4'te kalan Beşiktaş, 1994-1995'ten beri 34 hafta olarak gerçekleştirilen ligde 18. haftalar dikkate alındığında son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı.
Ligin 2005-2006 sezonunda 26 gol atan ve 21 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, artı 5 averaja imza attı. Beşiktaş'ın son 26 sezonun 18. haftalarındaki averajı şöyle:
|Sezon
|AG
|YG
|Averaj
|2019-2020
|28
|24
|4
|2018-2019
|31
|23
|8
|2017-2018
|31
|17
|14
|2016-2017
|34
|14
|20
|2015-2016
|42
|18
|24
|2014-2015
|29
|16
|13
|2013-2014
|33
|18
|15
|2012-2013
|40
|27
|13
|2011-2012
|27
|17
|10
|2010-2011
|30
|19
|11
|2009-2010
|22
|10
|12
|2008-2009
|29
|18
|11
|2007-2008
|24
|15
|9
|2006-2007
|26
|17
|9
|2005-2006
|26
|21
|5
|2004-2005
|41
|25
|16
|2003-2004
|42
|19
|23
|2002-2003
|29
|9
|20
|2001-2002
|50
|23
|27
|2000-2001
|38
|25
|13
|1999-2000
|35
|12
|23
|1998-1999
|33
|13
|20
|1997-1998
|34
|20
|14
|1996-1997
|45
|13
|32
|1995-1996
|46
|21
|25
|1994-1995
|43
|14
|29
LİGDEKİ AVERAJ DURUMU
Ligde 7. sırada yer alan Beşiktaş, artı averaja sahip en kötü ikinci takım oldu. Siyah-beyazlı ekip, bu alanda Hes Kablo Kayserispor (-30),Antalyaspor (-21),MKE Ankaragücü (-20),Kasımpaşa (-14),Çaykur Rizespor (-8),İttifak Holding Konyaspor (-8),Gençlerbirliği (-6),Yukatel Denizlispor (-5),Gaziantep FK (-4) ve Göztepe (+2) takımlarını geçebildi.
Beşiktaş, 9. sıradaki BtcTurk Yeni Malatyaspor'un (+7) yanı sıra üstündeki 6 takımın gerisinde kaldı.
SON 8 SEZONUN EN AZ GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş, son 8 sezonun en az golünü teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde attı. Ligin 2011-2012 sezonunda 18. haftada 27 golde kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonun aynı döneminde 40 gole ulaştı. 2013-2014'te 33 gol bulan Beşiktaş, 2014-2015'te 29, 2015-2016'da 42, 2016-2017'de 34 ve sonraki 2 sezon ise 31'er gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun 18. haftasında ise 28 golde kaldı.
SON 7 SEZONUN EN KÖTÜ SAVUNMA PERFORMANSI
Beşiktaş, son 7 sezonun en kötü savunma performansını 2019-2020'de gösterdi. Ligin 18. haftasında kalesinde 24 gol gören Beşiktaş, 2012-2013'ün aynı haftasında 27 gol yedi. Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonların 18. haftaları sonunda sırasıyla 18, 16, 18, 14, 17 ve 23 gole engel olamadı.
GERİDE KALAN 5 MAÇTA ATTIĞINDAN ÇOK YEDİ
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in geride kalan son 5 maçında attığı golden çok yedi. Ligdeki son 5 karşılaşmasında fileleri 9 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda Sivasspor'a 2-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bu periyotta Kasımpaşa'ya 3-2 ve Gençlerbirliği'ne 4-1 üstünlük kurabildi.
GOL YEME SERİSİ HER HAFTA YÜKSELİYOR
Beşiktaş'ın ligde gol yeme serisi de her hafta yükseliyor. Ligin 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor karşısında kalesini gole kapayan siyah-beyazlı ekip, daha sonraki 6 karşılaşmada gol yedi. Beşiktaş, söz konusu maçlarda Kayserispor ve Gençlerbirliği'nden birer, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'dan ikişer, Fenerbahçe'den ise 3 gol yedi.
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