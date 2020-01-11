11 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş Sompo Sigorta: 91 - Bahçeşehir Koleji: 92
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Emin Moğulkoç, Halil Baldemir, Özge Şentürk
Beşiktaş Sompo Sigorta: Ömer Utku Al 7, Gotcher 12, McKissic 26, Burak Can Yıldızlı 5, Samet Geyik, İsmet Akpınar 18, Oğuz Savaş 23, Durisic
Bahçeşehir Koleji: Wilson 37, Can Altıntığ 12, Mathiang 20, Hardy 15, Clark 2, Halil Özdemir 4, Cevat Alper Özcan 2, Thomas Akyazılı, Perrantes, Muhammed Doğan Şenli
1. Periyot: 14-12
Devre: 36-31
3. Periyot: 54-53
Normal süre: 73-73
1. Uzatma: 81-81
Beş faulle çıkanlar: 37.55 Thomas Akyazılı, 43.13 Can Altıntığ (Bahçeşehir Koleji)
Karşılaşmaya hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji, üst üste bulduğu basketlerle 6-0'lık seri yaptı. Ömer Utku Al'ın kritik basketleriyle skorda üstünlük kuran ev sahibi ekip, ilk çeyreği 14-12 önde tamamladı.
İkinci periyotta baskılı başlayan ve 13-0'lık seriyle farkı açan Beşiktaş Sompo Sigorta rakibinin savunmada yaptığı hataları değerlenmekte güçlük çekmedi. McKissic ve İsmet Akpınar'ın etkili oyunuyla üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı ekip, son bölümde rakibinin basketlerine engel olamadı. Son saniyede Hardy'nin üçlüğü sonrası Beşiktaş Sompo Sigorta soyunma odasına 36-31 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, hücumdaki etkili oyununun karşılığını 9-0'lık seriyle aldı ve 24. dakikada 40-38 öne geçti. Pota altında Oğuz Savaş'ı iyi kullanmaya başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, tecrübeli oyuncunun son saniye üçlüğüyle oyunun bu bölümünü 54-53 üstünlükle tamamladı.
Hücumdaki etkili oyununu son bölümde de sürdüren Bahçeşehir Koleji skor üstünlüğünü ele geçirdi ve 33. dakikaya 63-59 önde girdi. Hücumda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen rakibi karşısında peş peşe bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü kazanmaya çalışan ev sahibi ekip, son 40 saniyeye 73-71 önde girse de Wilson'ın sayısı sonrası mücadelenin normal süresi 73-73 eşitlikle sona erdi.
Oldukça çekişmeli geçen uzatma periyodunda iki takım da pota altını iyi değerlendirerek sayılar buldu ve ilk uzatma bölümü de 81-81 beraberlikle noktalandı.
İkinci uzatma periyodunda da çekişme devam etti. Siyah-beyazlı ekip bitime 20 saniye kala bir hücumdan ve faul atışından yararlanamadı. Mücadeleyi Bahçeşehir Koleji, 92-91 kazandı.
Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Hakan Daltaban ve Umut Şenol da izledi.
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