17 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş Sompo Sigorta: 80 - Frutti Extra Bursaspor: 59
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök, Ali Köseoğlu
Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 8, McKissic 14, İsmet Akpınar 16, Burak Can Yıldızlı 13, Samet Geyik, Gotcher 9, Ömer Utku Al, Mc Adoo 14, Durisic 6, Sabahattin Can Göndür, Can Kaan Turgut
Frutti Extra Bursaspor: Christopher James Jones Jr 16, Riley 2, Freeman 12, Perry James Jones Iii 10, Olaseni 9, Ender Arslan 6, İzzet Türkyılmaz 2, Can Maxim Mutaf, Tuğberk Gedikli 2, Tevfik Akdamar
1. Periyot: 18-16
Devre: 42-27
3. Periyot: 66-47
Beş faulle çıkan: 39.35 Durisic (Beşiktaş Sompo Sigorta)
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini aldı. Bursa temsilcisi ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken Beşiktaş Sompo Sigorta, top kayıpları yapan Frutti Extra Bursaspor karşısında 5. dakikayı 8-5 önde geçti. Dengeli bir oyuna sahne olan ilk çeyreği de siyah-beyazlı takım 18-16 üstün tamamladı.
Beşiktaş Sompo Sigorta, ikinci periyoda Gotcher'ın üç sayılık basketleriyle girdi. Siyah-beyazlılar, oyunun iki yönünde ritim bulmakta zorlanan Bursa temsilcisi karşısında 14. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 33-21. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreyi 42-27 önde kapattı.
İkinci yarıya Frutti Extra Bursaspor etkili başladı. Bu periyoda Perry James Jones Iii ve Ender Arslan'ın basketleriyle 8-0'lık seri yakalayarak başlayan yeşil-beyazlılar, 24. dakika biterken farkı 6 sayıya indirdi: 45-39. Bu dakikadan sonra Mc Adoo ve Durisic'in pota altından ürettiği sayılarla oyunda üstünlüğü yeniden eline alan Beşiktaş Sompo Sigorta, 27. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 55-42. Hızlı hücumlarla etkili olan siyah-beyazlılar, 29. dakikada farkı 21 sayıya (63-42) kadar çıkardı. Beşiktaş Sompo Sigorta, final periyoduna 66-47 üstün girdi.
Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş Sompo Sigorta, karşılaşmayı 21 sayı farkla 80-59 kazandı.
Öte yandan, müsabakanın ilk çeyreğinin bitimi sırasında küfürlü tezahüratta bulunan siyah-beyazlı takımın taraftarları için hakem Mehmet Serdar Ünal, birinci anonsu yaptırdı. Başhakem Ünal, ikinci yarının ilk dakikalarında ise ikinci anonsun yapılmasını istedi.
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