01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş Sompo Sigorta: 74 - Galatasaray Doğa Sigorta: 68
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Çağrı Hekimoğlu
Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 9, İsmet Akpınar 19, Birkan Batuk 10, Samet Geyik 12, Burak Can Yıldızlı 1, Oğuz Savaş 14, Ömer Utku Al 4, Durisic 5
Galatasaray Doğa Sigorta: Can Korkmaz 5, Webster 11, Harrison 16, Auguste 14, Poythress 8, Ayberk Olmaz, Hasan Emir Gökalp, Göksenin Köksal 8, Ege Arar 6, Caner Erdeniz
1. Periyot: 19-12
Devre: 32-29
3. Periyot: 51-55
5 faulle çıkan: 39.59 Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta)
Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı ekip ise 6. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Webster ve Auguste ile bulduğu basketlerle 6. dakikaya 8-4 önde girdi. Pota altında Oğuz Savaş ile peş peşe bulduğu basketlerle üstünlüğü eline geçiren Beşiktaş Sompo Sigorta, Gotcher'in de verdiği katkıyla ilk periyodu 19-12 önde bitirdi.
İkinci periyoda 6-0'lık seriyle başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada farkı 13 sayıya (25-12) çıkardı. Daha sonra yaptığı sert savunmayla oyunun kontrolünü eline geçiren Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste, Poythress ve Ege Arar ile bulduğu basketlerle farkı hızla eritmeye başladı. Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 32-29 önde gitti.
İkinci yarının ilk bölümünde takımlar karşılıklı basketlerle skor üretirken, siyah-beyazlı takım 26. dakikada 44-40 üstünlüğünü sürdürdü. Can Korkmaz ve Harrison'un basketleriyle skoru lehine çeviren Galatasaray Doğa Sigorta, son çeyreğe 55-51 önde girdi.
Son periyoda iyi başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, İsmet Akpınar'ın skorer performansıyla 35. dakikada 64-61 öne geçti. İki takımın da yüksek tempoyla mücadele ettiği çekişmeli karşılaşmada siyah-beyazlı ekip son dakikaya 71-68 önde girdi. Galatasaray Doğa Sigorta son bölümde hücumlardan eli boş dönerken, Beşiktaş Sompo Sigorta müsabakadan 74-68 galip ayrıldı.
Öte yandan, alacaklarının ödenmemesinden dolayı Beşiktaş Kulübüne ihtarname gönderen ABD'li oyuncu Shaquielle McKissic, karşılaşmada forma giymedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!