08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş Sompo Sigorta: 73 - Fenerbahçe Beko: 74
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Serkan Emlek, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi
Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 12, Ömer Utku Al 2, Birkan Batuk 13, Burak Can Yıldızlı 16, Oğuz Savaş 14, Durisic 16, Sabahattin Can Göndür, Can Kaan Turgut, Çağdaş Kayabaşı
Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 8, Melih Mahmutoğlu 5, Egehan Arna 10, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu 10, Westermann 5, Kalinic 5, De Colo 20, Vesely 3, Lauvergne 8
1. Periyot: 10-25
Devre: 29-46
3. Periyot: 47-61
Beş faulle çıkan: 38.58 Vesely (Fenerbahçe Beko)
İlk 2 dakikasında iki ekibin de sayı bulmakta zorlandığı mücadelede ilk basket Fenerbahçe Beko'dan geldi. Karşılıklı sayılarla devam eden ilk çeyreğin son 3 dakikasına girilirken peş peşe iki üç sayılık basket atan sarı-lacivertliler, 8. dakikada skoru 16-8 yaptı. Son dakikaya 21-10 önde giren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 25-10 üstünlükle tamamladı.
Mücadelenin ikinci periyoduna 4 sayı atarak başlayan sarı-lacivertli ekibe Beşiktaş Sompo Sigorta, 6-0'lık seriyle cevap verdi. Hücumdaki etkili oyununu savunmada da sürdüren Fenerbahçe Beko, skor üstünlüğünü korumakta güçlük çekmedi ve soyunma odasına 46-29 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe üst üste bulduğu 5 sayıyla başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, farkı indirmeyi başardı ve 26. dakikada durumu 51-39 yaptı. Peş peşe hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko, son iki dakikada pota altında etkili oldu ve son çeyreğe 61-47 üstün girdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte Birkan Batuk'un üç sayılık basketiyle Beşiktaş Sompo Sigorta, 36. dakikada farkı 10 sayıya (60-70) düşürdü. Tempoyu yükselten ve Oğuz Savaş'ın pota altından basketiyle 39. dakikada farkı 2 sayıya (70-72) indiren siyah-beyazlı ekip, bitime 21 saniye kala Birkan Batuk'un üç sayılık basketiyle 73-72 öne geçti. Fenerbahçe Beko, son saniyelerde Ali Muhammed'in pota altından kaydettiği basketle yeniden skor üstünlüğünü yakaladı: 73-74. Beşiktaş Sompo Sigorta, son hücumda skor üretemezken, Fenerbahçe Beko mücadeleyi 74-73 kazandı.
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