03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Müsabakanın ilk 3 dakikasında 9-0'lık seri bulan siyah-beyazlı ekip, 5. dakikayı 9-5 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakanın ilk çeyreğini Beşiktaş Sompo Sigorta, 19-17 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 11. dakikasında 19-19 beraberliği yakalayan rakibi karşısında üstünlüğü yeniden alan Beşiktaş, 15. dakikayı 27-25 önde geçti. Uzun süre üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, son saniye basketine engel olamayınca devre arasına 38-37 geride girdi.
İkinci yarıya iyi başlayan konuk takım, 25. dakikayı 12 sayılık fark yakaladı: 43-55. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada farkı kapatamayan siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreği 65-52 geride kapattı.
Beşiktaş, son çeyreğin başında JDA Dijon'un üst üste bulduğu basketleri engelleyemeyince 33. dakikada fark 23 sayıya (52-75) çıktı. Siyah-beyazlıların konsantrasyonunun kaybolduğu bölümde skor bulmaya devam eden Fransız ekibi, 38. dakikada farkı 32 sayıya (58-90) taşıdı. İyi oyununu sürdüren ve son dakikada 98-63'lük skorla 35 sayılık fark yakalayan JDA Dijon, sahadan 98-65 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Sigorta, D Grubu'ndaki 7. maçında 5. kez mağlup oldu. Fransız ekibi ise 5. galibiyetini elde etti.
Siyah-beyazlılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 10 Aralık Salı günü Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya),Martin Vulic (Hırvatistan),Andrei Sharapa (Belarus)
Beşiktaş Sompo Sigorta: Djurisic 2, Samet Geyik 6, Gotcher 8, McKissic 5, Theodore 19, Ömer Utku Al 2, Oğuz Savaş, Burak Yıldızlı 12, İsmet Akpınar 9, Sabahattin Can Göndür, Çağdaş Kayabaşı, Can Turgut 2
JDA Dijon: Chassang 11, Julien 2, Loum 19, Sulaimon 4, Ulmer 23, Holston 15, Solomon 16, Leloup 5, Radnic 3, Dorez
1. periyot: 19-17
Devre: 37-38
3. periyot: 52-65
5 faulle çıkan: 37.39 Samet Geyik (Beşiktaş Sompo Sigorta)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!