Beşiktaş, sol bekini Ada'da buldu!

Yeni sezonun ilk maçına ikas Eyüpspor karşısında çıkacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Fabrizio Romano, siyah-beyazlı kulübün Manchester United forması giyen Tyrell Malacia ile ilgilendiğini yazdı.

Geçtiğimiz sezonu PSV'de kiralık olarak geçiren Malacia için Roma'nın da devrede olduğu belirtilirken transfer sürecinin henüz erken aşamada olduğu aktarıldı.

Öte yandan Roma, Beşiktaş'ın ilgilendiği bir diğer oyuncu olan Jadon Sancho için de görüşmelerde bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon toplamda 21 resmi maçta mücadele eden Hollandalı sol bek, asist ve gol katkısı yapamadı.