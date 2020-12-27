Beşiktaş Sivasspor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 15. haftasında son haftalarda ciddi bir çıkışa geçen Beşiktaş, sahasında son haftaların bir başka çıkıştaki takımı Sivasspor'u ağırlıyor. Haftaya 4. sırada giren siyah beyazlılarda tek hedef 3 puan. Peki merakla araştırılan Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Sivasspor maçı 28 Aralık Pazartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Oğuzhan, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Güven Yalçın.



Sivasspor: Samassa; Robin, Caner, Appindangoye, Camara; Fajr, Claudemir, Hakan; Gradel; Kayode, Yatabare