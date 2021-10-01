Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı Beşiktaş Sivasspor maçıyla devam ediyor. Haftayı üç puanla geçmek isteyen iki ekibin mücadelesi 2 Ekim Cumartesi saat 19:00'da başlayacak...

BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 2021-2022 sezonu 8. hafta mücadelesine sahne olacak Beşiktaş Sivasspor maçı yarın 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Necip, Vida, N'sakala; Josef, Oğuzhan, Salih Uçan, Kenan Karaman, Teixeira, Batshuayi