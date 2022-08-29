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Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadele için heyecanlı bekleyiş başladı. Futbolseverler Beşiktaş Sivasspor maçı hakkında aramalar yapıyor. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

29.08.2022 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • Haftayı noktalayacak olan Beşiktaş Sivasspor maçı için geri sayım başladı. Vodafone Arena'da oynanacak olan karşılaşmada Beşiktaş, Konferans Ligi temsilcimiz Sivasspor'u konuk edecek. İşte, 36 haftalık şampiyonluk yarışında 4. haftanın son maçı hakkında merak edilenler... 

  • BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Beşiktaş Sivasspor maçı 29 Ağustos Pazartesi günü oynanacak ve saat 21:45'de başlayacak.

  • BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş Sivasspor maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

  • BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

    Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku; Gedson, Kartal, Salih Uçan, Ghezzal, Muleka, Weghorst.

    SİVASSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

    Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Keita, Ulvestad, N'Jie, Gradel, James.

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