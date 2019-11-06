06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde Braga’ya konuk olacak. Slovan Bratislava’ya deplasmanda 4-2 mağlup olarak grup maçlarına başlayan siyah-beyazlılar ardından iç sahada önce Wolverhampton’a 1-0 ardından da Braga’ya 2-1 kaybetmişti. Şu ana kadar grupta puan toplayamayan Beşiktaş, ligde yakaladığı havayı Avrupa Ligi’ne de taşımak istiyor. Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle zirveye yaklaşan ve ligde yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, galibiyet serisini Braga deplasmanında sürdürmenin peşinde.
BRAGA İLE 4. MAÇ
Portekiz ekibi ile bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi’nde 3 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlardan 1 galibiyet alırken 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada oynanan 2 maçta rakibine teslim olan siyah-beyazlılar, Portekiz’de oynanan mücadelede ise 2-0 kazanmayı başarmıştı. Bu maç öncesinde Braga’da Raul Silva ve Tormena’nın sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş’ta ise Muhayer Oktay ile Orkan Çınar statü gereği kadroda yok. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorukhan forma giyemeyecek. Ayrıca Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Atiba, Victor Ruiz, Diaby ve N’Koudou kadroya dahil edilmedi. Yarın TSİ 23.00’te oynanacak olan karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu’nundan Gediminas Mazeika yönetecek. Mazeika’nın yardımcılıklarını ise Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yapacak. Beşiktaş’ın Braga deplasmanına şu 11’le çıkması bekleniyor:
Karius - Douglas (Necip),Vida, Roco, Rebocho - Oğuzhan, Elneny, Lens, Ljajic, Caner - Umut
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