Beşiktaş Shilwatso Cynthia Musungu'yu kadrosuna kattı
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kenyalı forvet Shilwatso Cynthia Musungu'yu transfer etti.
Giriş: 16.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:29
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kenyalı forvet oyuncusu Shilwatso Cynthia Musungu'yu kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Shilwatso Musungu'ya 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." denildi.
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