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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş Shilwatso Cynthia Musungu'yu kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş Shilwatso Cynthia Musungu'yu kadrosuna kattı

        Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kenyalı forvet Shilwatso Cynthia Musungu'yu transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:29
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        Beşiktaş'a Kenyalı golcü
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        Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kenyalı forvet oyuncusu Shilwatso Cynthia Musungu'yu kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Shilwatso Musungu'ya 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." denildi.

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