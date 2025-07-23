Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya ekibi Ilves'i eleyerek Beşiktaş'ın rakibi oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının yayıncı kuruluşu...
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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıran kırana anlara sahne olması beklenen maçta, siyah beyazlılar Ukrayna ekibi karşısında avantajlı skoru elde edip tur kapısını aralamak istiyor. Karşılaşma için geri sayım sürerken, Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Peki, "Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçı 24 Temmuz Perşembe saat 21.00'de oynanacak.
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BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelesi HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU
Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda dört oyuncu yer almadı.
Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde kendine yer bulamadı.
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:
"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham"
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RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş mücadelsi ise 31 Temmuz saat 21.00'de oynanacak.
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HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR
Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
Yayıncı Platformlar
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+
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