Beşiktaş seriyi hatırladı!
Beşiktaş, Trabzonspor'u yenerek 14 hafta sonra 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u sahasında 2-1 mağlup etti.
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Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düşse de taraftarının da desteğiyle 2 gol bulup öne geçmeyi başardı.
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Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde evinde ilk lig galibiyetini alan Beşiktaş, 14 hafta sonra bir ilk de yaşadı.
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Beşiktaş uzun bir aranın ardından üst üste 2. kez kazanarak galibiyet serisi yakalamış oldu.
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Beşiktaş son olarak Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül'de Eyüpspor'u, 6. haftada ise 30 Eylül'de deplasmanda Kayserispor'u yenerek seri yakalamıştı.
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Beşiktaş gelecek hafta ise Avrupa yolundaki direkt rakiplerinden Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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