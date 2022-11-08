Beşiktaş Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve bu akşam mı? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? BJK Serik Belediye bilet fiyatları ne kadar, kaç para?

Beşiktaş Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur mücadeleleriyle devam ediyor. Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, kupada Antalya ekibi Serik Belediyespor'u konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, Beşiktaş Serik Belediyespor maçına dair bilgiler...

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