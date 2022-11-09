Serik Belediyespor ise güçlü rakibini deplasmanda devirerek Türkiye Kupası'nda sezonun en büyük sürprizini gerçekleştirme peşinde...

Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibi karşısında sürprize izin vermek istemiyor.

Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. tura yükselmişti.