Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı.

Siyah-beyazlı kulüp, 20 yaşındaki forvetin sezon sonuna kadar İtalya ekibinde kiralık olarak forma giyeceğini açıklayıp, genç oyuncuya başarı dileğinde bulundu.

Semih Kılıçsoy, Cagliari ile resmi sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır.

Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

SEMİH KILIÇSOY'DAN VEDA MESAJI

Semih Kılıçsoy ise, kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"10 yaşında kapısından girdiğim, bana aile olan Beşiktaş'a bugün veda ediyorum. Her zaman taraftarımızın önünde oynamayı, onları benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi benim için ayrılık zamanı. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş'ımıza başarılı bir sezon dilerim."

Beşiktaş altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 87 karşılaşmada 16 gol kaydetti.