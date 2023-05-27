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Beşiktaş Seçim Sonuçları 2023: İstanbul Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?

Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde vatandaşlık görevine yerine getirmek için sandık başına gitti. 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Beşiktaş Seçim Sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak. Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları, Habertürk üzerinden anbean takip edilebilecek. İşte 28 Mayıs 2023 Pazar Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Beşiktaş Seçim Sonuçları…

Giriş: 27.05.2023 - 21:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarında son durum seçmenler tarafından takip ediliyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti. Yüzde 50+1 salt çoğunluk sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en yoğun nüfusuna sahip ili olan İstanbul’da Beşiktaş Seçim Sonuçları, Habertürk üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. İşte 28 Mayıs 2023 Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları…

  • BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Beşiktaş Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Beşiktaş Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • BEŞİKTAŞ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    İstanbul Beşiktaş 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Beşiktaş Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Beşiktaş Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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