Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bitirerek kampa girdi.

Teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 32'nci haftasında, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Samsunspor ile karşılaşacak.