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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:47
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        Samsunspor maçı hazırlıkları sürdü
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        Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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