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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:09 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:09
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        Zaynutdinov maskeyle idmanda!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

        İdmanda Bahtiyar Zaynutdinov maskeyle sahada yer aldı.

        Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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