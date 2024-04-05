Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

RAMS Başakşehir ile dün oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular, günü salonda yapılan rejenerasyon antrenmanıyla geçirdi.

Diğer futbolcular, sahada ısınma hareketleri ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.

RAMS Başakşehir maçında göğüs kafesi bölgesine aldığı darbe sonrası oyundan çıkan ve yapılan MR görüntülemesinde pektoral ve interkostal kaslarda kontüzyon (ezilme yaralanması) teşhisiyle tedavisine başlanan kaleci Mert Günok, antrenmanda yer almadı.

Tedavileri devam eden Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ante Rebic, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Emrecan Uzunhan ile izinli futbolcular Omar Colley ve Al Musrati de idmana katılmadı. Beşiktaş, yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 16.00'da İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.