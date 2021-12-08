UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı tüm maçlardan mağlup ayrılarak Avrupa defterini kapatan Beşiktaş, Türk takımları arasında en kötü Şampiyonlar Ligi performansını sergiledi.
Katıldığı bir önceki Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayarak bir üst tura yükselen ve Türk takımları içinde en iyi Şampiyonlar Ligi performansını ortaya koyan Beşiktaş, 4 yıl sonra şampiyon unvanıyla katıldığı organizasyonda bu başarısının oldukça uzağında kaldı.
2017-2018 sezonunda katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla grupta en fazla gol atan, en çok galibiyet alan, en fazla puan toplayan Türk takımı olan Beşiktaş, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.
Borussia Dortmund deplasmanından 5-0 yenilgiyle dönen siyah-beyazlı ekip grubunu puansız ve eksi 16 gol averajıyla noktaladı. Siyah-beyazlı ekip bu sezon 6 maçta attığı 3 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü ve bu istatistikle Türk takımları arasında en kötü Şampiyonlar Ligi sezonuna imza attı.
Daha önce Devler Ligi'nde boy gösteren Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor takımları arasında grubunu puansız tamamlayan Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda Barcelona, Bayer Leverkusen ve Olympic Lyon'un olduğu grubu -9 averajla tamamlamıştı. Siyah-beyazlılar bu sezonki performansıyla sarı-lacivertli rakibinin de arkasında kaldı.
Beşiktaş ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını sıfır puanla tamamlayan 22. takım olarak da tarihe geçti.
SON 29 SEZONUN EN KÖTÜ 5 TAKIMINDAN BİRİ OLDU
Beşiktaş aldığı sonuçlar ve yediği gollerle Şampiyonlar Ligi'ndeki son 29 sezonun en kötü performansına sahip 5 takımından biri oldu.
Siyah-beyazlılar gol averajı eksi 15 ve üzeri olan takımlardan oluşan en kötüler listesine giren beşinci takım olarak bu sezonki Avrupa macerasını kapattı.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi macerasını eksi 16 averajla tamamlarken Dinama Zagreb eksi 19, Spartak Moskova eksi 17, Levski Sofya eksi 16, Zilina eksi 16 averajla Şampiyonlar Ligi'ni tamamladı.
Gruplarda en çok gol yiyen takımlar arasına da giren Beşiktaş, kalesinde gördüğü 19 golle ezeli rakibi Galatasaray'ın 2014-2015 sezonundaki kötü rekorunu da egale etti.
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