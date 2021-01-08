Çaykur Rizespor'u farklı skorla mağlup ederek liderliğine devam eden Beşiktaş, ligde oynadığı 16 maçta attığı 37 golle, şampiyon tamamladığı 2015-2016 sezonundaki performansını tekrarladı.
Ligde oynadığı son 5 maçı toplam 16 gol atarak kazanan siyah-beyazlıların hücumdaki performansı, 2015-2016'da şampiyonluk yaşadığı sezonun tekrarı oldu. Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde yaptığı 16 maçta, 37 gol attı. Beşiktaş, şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunun 16. haftasında da rakipleri karşısında 37 gol sevinci yaşamıştı.
Siyah-beyazlı ekip attığı 37 golle, üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandığı 2016-2017 sezonundaki 16 haftalık performansını ise geride bıraktı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunun 16 haftalık bölümünde 28 gol kaydetti.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonu ve sonraki sezonların 16 haftalık bölümünde ise 30 gol barajına ulaşamadı. 2017-2018 sezonunda 28, 2018-2019 sezonunda 27 gol atan Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile başladığı geçen sezonun 16 haftalık bölümünde ise 23 gol atabildi.
13 FARKLI OYUNCU GOL KATKISI SAĞLADI
Son sezonların en golcü dönemini geçiren Beşiktaş'ta Cyle Larin, attığı 10 golle ligde gol krallığında Atakaş Hayatsporlu Aaron Boupendza ile zirvede yer alırken, siyah-beyazlı ekipte 13 farklı futbolcu rakipleri karşısında gol sevinci yaşadı.
Larin'in arkasından Vincent Aboubakar siyah-beyazlı takımın en golcü ismi olurken, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Bernard Mensah, Güven Yalçın ve kadroya yazılmayan Tyler Boyd, siyah-beyazlı takım adına rakip fileleri havalandırmayı başardı.
SAVUNMADA DA BENZER PERFORMANS SERGİLEDİ
Siyah-beyazlılar hücumun yanı sıra savunmada da hemen hemen aynı performansı ortaya koydu. 2015-2016 sezonun 16. haftasına kadar toplam 18 gol yiyen Beşiktaş, bu sezon oynadığı 16 maçta kalesinde 19 gol gördü.
Siyah-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşısında üst üste galibiyetler alırken oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!