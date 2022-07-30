Beşiktaş: 0 - Sampdoria: 0

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Muleka, Weghorst

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincón, Sabiri, Léris; Caputo.

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT Spor