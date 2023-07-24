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        Beşiktaş, salonda çalıştı

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda KF Tirana ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:29
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        Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. İki grup halinde ısınma ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

        Siyah-beyazlılar, KF Tirana maçının hazırlıklarına, bugün saat 19.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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