Beşiktaş salonda çalıştı

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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki salonda gerçekleştirdiği antrenmanda denge ve kuvvet çalışması yaptı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 40 dakika süren idmanda futbolcular, iki grup halinde değişmeli olarak kuvvet, denge ve esneklik çalışmaları üzerinde durdu.

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.