Beşiktaş salonda çalıştı

İHA

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30’da TFF Riva Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.