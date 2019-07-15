Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları bu sabah yapılan antrenmanla devam etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde salonda çalıştı.

Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çalışmaya izinli olan Gary Medel ile özel programı doğrultusunda antrenmanlarını sürdüren Burak Yılmaz katılmadı. Denge ve kuvvet çalışması yapan futbolcular, 2 grup halinde ısınma, bisiklet ve streching idmanı yaptı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak yapıldı. Antrenman rejenarasyon çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına bu akşam basına kapalı olarak devam edecek.