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Türkiye'de transfer dönemi deprem nedeniyle iki kez ileri tarihe ertelendi. Bu süreçte kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş hem yurt içinde hem yurt dışında çalışmalarına devam etti.

Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i kiralık olarak kadrosuna katan siyah beyazlılar, Josef de Souza ile yollarını ayırdı.

Portekiz basını Beşiktaş için iddia ortaya attı. Record gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Portekiz Ligi ekiplerinden Mateus Quaresma'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

26 yaşındaki futbolcu sol bek ve sağ bek de oynayabiliyor.

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