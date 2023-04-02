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Beşiktaş puan farkını 2'ye indirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 10 kişi kaldığı derbiyi 4-2 kazanarak puanını 52'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar, 1 maçı eksik olan Fenerbahçe'yle aradaki farkı 2 puana indirdi.

Giriş: 02.04.2023 - 23:47 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş puan farkını 2'ye indirdi!
AA

Ülker Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Enner Valencia'nın 41. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıya da penaltıyla başladı.

Arda Güler'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'ya Welinton'un müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler 50. dakikada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 53. dakikada topun başına geçen Valencia, bu sefer meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

GALİBİYET SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Kadıköy'den galibiyetle dönen Beşiktaş, üst üste 4. galibiyetini aldı.

VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında peş peşe puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı maçlarda MKE Ankaragücü (2-1), Medipol Başakşehir (2-0) ve İstanbulspor (3-1) mağlup etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi de yenerek art arda 4. galibiyetini elde etti.

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