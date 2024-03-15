Beşiktaş potada tarihi bir sezon yaşıyor
Beşiktaş, basketbolda tarihi bir sezon geçiriyor. Siyah-beyazlılar, Eurocup'ta erkeklerde yarı finale, kadınlarda ise finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı
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Beşiktaş, basketbolda kadın ve erkeklerde unutulmaz bir sezon geçiriyor. Avrupa arenasında ülkemizi başarıyla temsil eden siyah beyazlılar, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.
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Beşiktaş, erkek basketbolunda bu sezon uzun bir aranın ardından Eurocup’ta yer aldı. Normal sezonda 9 galibiyet, 9 mağlubiyet alan temsilcimiz, sekizli final turunda son şampiyon Gran Canaria ile eşleşti.
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Turnuvanın en uzak deplasmanı olan Las Palmas’ta güçlü rakibini 80-78 yenen Alimpijevic’in ekibi, adını son 8 takım arasına yazdırdı.
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Beşiktaş Emlakjet, çeyrek finalde ise turnuvanın güçlü ekiplerinden Hapoel Tel Aviv’in rakibi oldu. İlk yarıda 21 sayı geri düşen siyah beyazlılar, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı. İkinci devrede 55-32’lik üstünlük kuran Beşiktaş Emlakjet, 94-89’luk skorla tarihi bir galibiyet aldı.
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Eurocup’ta ilk kez yarı finale yükselen temsilcimiz, yarı finalde Fransız ekibi Bourg ile eşleşti. Bourg’un saha avantajını aldığı yarı final serisinde 2 galibiyet alan taraf adını finale yazdıracak.
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Beşiktaş ile Bourg, ilk maça 26 Mart’ta Fransa’da, ikinci maça ise 29 Mart’ta İstanbul’da çıkacak. Gerekmesi halinde 3’üncü maç ise 3 Nisan’da yine Fransa'da oynanacak.
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Beşiktaş, kadın basketbolunda da yoluna emin adımlarla devam ediyor.
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Aziz Akkaya’nın yönetimindeki Beşiktaş BOA, normal sezonda grubunu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider tamamladı.
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Siyah beyazlılar, play-off’ta son 16 turunda Fransız ekibi Bourg'u elemeyi başardı. Temsilcimiz, çeyrek finalde Montpellier, yarı finalde ise Spar Girona’yı saf dışı bıraktı.
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Beşiktaş bu sonuçla turnuvada adını ilk kez finale yazdırdı ve London Lions’ın rakibi oldu.
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FIBA Kadınlar Eurocup’ta final turunda maçlar 3 ve 10 Nisan'da oynanacak.
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Eşleşmede ilk maça Beşiktaş ev sahipliği yapacak.
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