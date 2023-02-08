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Beşiktaş Onur Bulut'u kadrosuna kattı

Beşiktaş, ismi Fenerbahçe ile de anılan Kayserisporlu Onur Bulut'u kadrosuna kattığını açıkladı. 28 yaşındaki milli sağ bekle 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Giriş: 08.02.2023 - 19:08 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş Onur Bulut'u kadrosuna kattı
HABERTURK.COM

Transfer döneminde çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Aboubakar'ın ardından ikinci transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Onur Bulut ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli savunmacı, anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. Beşiktaş, oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Onur Bulut'un Transfer Süreci Tamamlandı. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki milli sağ bek, bu sezon 21 Süper Lig maçında forma giyerken, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Onur Bulut'un ismi Fenerbahçe ile de anlılıyordu.

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