Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta forvet, orta saha ve kanat arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılar, önceliğini orta saha ve forvet transferine verirken, sürpriz bir ismi listesine aldı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, orta saha için Muhammed Kaba'yı gündemine aldı.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Valenciennes'de forma giyen Fransız oyuncu, bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olarak gösterilen 21 yaşındaki Kaba'nın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.