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Beşiktaş Muhammed Kaba'yı transfer gündemine aldı

Ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Fransa 2. Ligi'nde forma giyen Muhammed Kaba'yı listesine aldı.

Giriş: 17.01.2023 - 20:58 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş Muhammed Kaba'yı transfer gündemine aldı
HABERTURK.COM

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta forvet, orta saha ve kanat arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılar, önceliğini orta saha ve forvet transferine verirken, sürpriz bir ismi listesine aldı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, orta saha için Muhammed Kaba'yı gündemine aldı.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Valenciennes'de forma giyen Fransız oyuncu, bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olarak gösterilen 21 yaşındaki Kaba'nın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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